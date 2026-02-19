Famiglia del bosco Garante | ‘restituire i bimbi ai genitori quanto prima’

PESCARA, 19 FEB – L'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza, Marina Terragni, esprime viva preoccupazione per la situazione dei tre bambini della cosiddetta 'famiglia del bosco' come rappresentata in una lettera diffusa dalla madre. Una lettera, riferisce in una nota la Garante, "che conferma notizie allarmanti già diffuse sulle condizioni di salute dei bambini". Per questo Terragni si augura che i piccoli possano al più presto tornare con i genitori". "I minori – osserva la Garante – vivrebbero in un costante stato di sofferenza e di ansia che si manifesta in disturbi del sonno e del comportamento.