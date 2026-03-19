Il paradosso dell' oro | a Valenza il tribunale salva artigiano affondato dalle quotazioni record

Il Tribunale di Alessandria ha deciso di avviare la liquidazione controllata di un ex orafo ottantenne di Valenza, coinvolto in una crisi finanziaria con un passivo di 2,5 milioni di euro. La sentenza interviene in un momento in cui le quotazioni dell’oro sono ai massimi, e riguarda un artigiano che ha visto il suo patrimonio economico colpito dalla volatilità del mercato.

Il Tribunale di Alessandria ha emesso una sentenza che scardina la distorsione economica del distretto di Valenza, aprendo la liquidazione controllata per un ex orafo ottantenne travolto da un passivo di 2,5 milioni di euro. Il provvedimento mette a nudo una contraddizione strutturale del settore: mentre le quotazioni record del metallo prezioso arricchiscono i mercati finanziari, l’esplosione dei costi della materia prima ha finito per soffocare le piccole botteghe. Per l'artigiano, l’aumento del valore dell'oro non si è tradotto in guadagno, ma in una trappola di liquidità che ha reso impossibile onorare un debito fiscale diventato, nel tempo, una condanna senza via d'uscita. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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