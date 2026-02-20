Il mercato dei compro oro a Viterbo tra quotazioni record e fenomeno social
Il mercato dei compro oro a Viterbo ha registrato un aumento improvviso, causato dall’impennata delle quotazioni dell’oro a inizio 2026. Le persone portano più spesso i propri oggetti preziosi nei negozi, attratte dai prezzi elevati. Molti cittadini vendono anelli, collane e monete per profitto rapido. Le immagini di questo fenomeno si diffondono sui social, dove si condividono storie di vendite record. La domanda di oro usato cresce, portando negozi e commercianti a confrontarsi con un flusso di clienti sempre più intenso.
Dall'esplosione dei contenuti virali su TikTok alle quotazioni record del 2026, così la Tuscia galoppa l'onda e cerca di "arricchirsi" Il mercato dell'oro usato in Italia sta vivendo una fase di euforia senza precedenti, spinto da quotazioni che all'inizio del 2026 hanno infranto ogni record storico. Ma non è solo la necessità economica a muovere i cittadini verso gli sportelli, a cambiare radicalmente è stata la percezione stessa di queste attività. Se un tempo varcare la soglia di un compro oro avveniva quasi con imbarazzo, oggi il tema è diventato virale sui social network.🔗 Leggi su Viterbotoday.it
