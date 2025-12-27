Milano, 27 dicembre 2025 – Quando l’incertezza sale, i metalli brillano. E nel 2025 la loro luce non è mai stata così intensa. Tra aspettative di nuovi tagli dei tassi da parte della Federal Reserve e tensioni geopolitiche in aumento, la corsa ai beni rifugio si è trasformata in un rally senza precedenti. Quotazioni record per l’oro. L’oro aggiorna giorno dopo giorno i massimi storici. I futures con consegna a febbraio ieri hanno toccato quota 4.583,20 dollari l’oncia, portando il guadagno da inizio anno oltre il 72% e segnando il miglior risultato annuale dal 1979. Un’ascesa sostenuta dall’allentamento monetario, dalla domanda delle banche centrali, dagli acquisti degli Etf e dal processo di de-dollarizzazione in atto. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Corsa ai metalli: mai così preziosi. Quotazioni record per oro e argento

Leggi anche: Oro, argento e preziosi: prezzi record e rally senza fine. Il 2025 sarà un anno storico

Leggi anche: Oro, argento e preziosi: rally senza fine. Il 2025 sarà anno storico

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Metalli preziosi in corsa: argento sopra i 75 dollari, nuovi record anche per oro e platino - Preziosi in rally storico: argento supera i 75$ per oncia, oro e platino segnano nuovi record spinti da speculazioni, attese di tagli dei tassi USA e tensioni geopolitiche. msn.com