Corsa ai metalli | mai così preziosi Quotazioni record per oro e argento
Milano, 27 dicembre 2025 – Quando l’incertezza sale, i metalli brillano. E nel 2025 la loro luce non è mai stata così intensa. Tra aspettative di nuovi tagli dei tassi da parte della Federal Reserve e tensioni geopolitiche in aumento, la corsa ai beni rifugio si è trasformata in un rally senza precedenti. Quotazioni record per l’oro. L’oro aggiorna giorno dopo giorno i massimi storici. I futures con consegna a febbraio ieri hanno toccato quota 4.583,20 dollari l’oncia, portando il guadagno da inizio anno oltre il 72% e segnando il miglior risultato annuale dal 1979. Un’ascesa sostenuta dall’allentamento monetario, dalla domanda delle banche centrali, dagli acquisti degli Etf e dal processo di de-dollarizzazione in atto. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
Leggi anche: Oro, argento e preziosi: prezzi record e rally senza fine. Il 2025 sarà un anno storico
Leggi anche: Oro, argento e preziosi: rally senza fine. Il 2025 sarà anno storico
Metalli preziosi in corsa: argento sopra i 75 dollari, nuovi record anche per oro e platino - Preziosi in rally storico: argento supera i 75$ per oncia, oro e platino segnano nuovi record spinti da speculazioni, attese di tagli dei tassi USA e tensioni geopolitiche. msn.com
La grande corsa dei metalli: l’oro va verso quota 5.000 - Qualsiasi cosa accada, meglio mettersi al sicuro con nuovi acquisti massicci di oro e metalli preziosi, oggi considerati più che mai «beni rifugio», protetti inoltre ... ilmessaggero.it
***Oro: continua a correre e tocca massimo storico di 4.531,04 - Nuovo record per argento oltre 75$, su palladio e platino (Il Sole 24 Ore Radiocor) - ilsole24ore.com
Metalli preziosi in corsa: argento sopra i 75 dollari, nuovi record anche per oro e platino • Preziosi in rally storico: argento supera i 75$ per oncia, oro e platino segnano nuovi record spinti da speculazioni, attese di tagli dei tassi USA e tensioni … x.com
…ultimi giorni di corsa alla ricerca dei regali di Natale Ti aspettiamo #instore per scoprire tutte le nostre #ideeregalo oggi ti proponiamo lo ZAINO #minisize con logo #metallic per donare un tocco #fashion con tasche ed inserti per smartphone e tablet all - facebook.com facebook
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.