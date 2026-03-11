Luka Modric ha deciso di trasferire il suo Pallone d’oro dal Real Madrid al museo di Casa Milan, dove resterà fino a fine stagione. La scelta segue l’esempio di Marco van Basten, che nel 1992 donò il suo premio al club olandese. Entrambi i calciatori hanno scelto di esporre il riconoscimento nel museo del club per cui hanno militato.

Luka Modric ha fatto arrivare un pacco da Madrid. È pesante e prezioso. Modric ha scelto di separarsi per i prossimi mesi dal Pallone d’oro vinto nel 2018, che conservava a casa: lo ha donato al museo di Casa Milan, dove resterà fino a fine stagione. I tifosi potranno visitare il Museo Mondo Milan – si chiama così – e confrontarlo con gli altri in esposizione. Questa storia, per chi ha il tocco romantico, fa venire in mente un altro regalo: Marco van Basten tanti anni fa donò al Milan il Pallone d’oro 1992, il terzo dei suoi tre, come segno di riconoscenza. Marco sapeva che, pur essendo il Cigno più bello dello stagno, altrove non li avrebbe mai vinti. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Modric come... Van Basten: il croato "presta" il suo Pallone d'oro al museo del Milan

