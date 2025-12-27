C’è un momento, in genere arriva tra un brindisi e l’ennesima fetta di panettone, in cui il pensiero arriva puntuale: «Quest’anno a Natale ingrasserò di sicuro». È una convinzione diffusa a tal punto da sembrare un fatto biologico inevitabile. Pep Guardiola, allenatore del Manchester City, ha sottoposto tutti i suoi giocatori al test della bilancia, chiarendo fin da subito che chi avrebbe guadagnato più di tre chili durante le festività non sarebbe stato convocato per la partita successiva. In realtà, i dati raccontano una storia diversa e meno allarmante: prendere peso durante le feste di Natale è più difficile di quanto siamo portati a pensare. 🔗 Leggi su Open.online

Leggi anche: Quanto cosa fare colazione da Carlo Cracco a Milano? Meno di quanto si pensi

Leggi anche: Gli effetti dell’AI sull'occupazione sono meno dirompenti di quanto si pensi

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Feste di Natale: ecco quante calorie servono davvero per prendere peso; Natale, dal cenone al frigo: gli avanzi senza rischi. Come conservare il cibo in sicurezza, i consigli; Caos ai centri commerciali per lo shopping di Natale: lunghe code al Quarto Nuovo; Natale, i consigli del nutrizionista per non ingrassare: «Trasgredire solo 24, 25 e 31 per prendere massimo mezzo chilo».

Quanto si ingrassa a Natale e Capodanno? Meno di quanto si pensi - In media, solo una persona su dieci prende più di due chili durante le festività. open.online

Quanto si ingrassa davvero a Natale? Quali e quante calorie dobbiamo mangiare per prendere chili (e la risposta vi stupirà) - Aumentare di peso durante le festività natalizie è molto più difficile di quanto si pensi. ilmessaggero.it