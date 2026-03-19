Gli autisti degli autobus esprimono forte preoccupazione riguardo alla sicurezza nel trasporto pubblico locale. In un appello chiesto di riaprire immediatamente il tavolo sul protocollo, segnalano un aumento di tensioni e rischi legati alle condizioni di lavoro. La richiesta arriva dopo che si sono verificati episodi di disagio e problemi di sicurezza nelle corse quotidiane.

Un nuovo allarme sulla sicurezza nel trasporto pubblico locale e una richiesta che suona come un ultimatum: riaprire subito il tavolo sul protocollo per la sicurezza. Le segreterie territoriali di FILT-CGIL, FIT-CISL, UILTRASPORTI e FAISA-CISAL hanno inviato un sollecito formale a Prefettura, forze dell’ordine, enti locali e ad Autolinee Toscane per sbloccare una situazione definita "non più sostenibile". Alla base dell’iniziativa c’è, come si legge in una nota diramata dai sindacati "un inaccettabile aumento delle aggressioni ai danni del personale di front line" (ultima delle quali, martedì, a Montecatini, vedi articolo di fianco), insieme a criticità strutturali che da tempo pesano sul servizio, a partire dal sovraffollamento alla stazione di Pistoia e in piazza San Francesco. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Il nodo sicurezza sugli autobus. Autisti esasperati e preoccupati: "Riaprire il tavolo sul protocollo"

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