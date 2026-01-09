Il Comitato Pendolari Valdarno sul tavolo tecnico di stamani Bene l’incontro ma siamo preoccupati per i ritardi dei treni

Oggi si è svolto il primo incontro istituzionale sulla linea ferroviaria aretina con il nuovo assessore regionale ai trasporti, Filippo Boni. I pendolari del Valdarno hanno espresso un giudizio positivo sull’iniziativa, ma sono emerse preoccupazioni riguardo ai possibili ritardi causati dai lavori in corso e alla qualità complessiva del servizio ferroviario. La discussione si inserisce in un contesto di attenzione alle esigenze di chi quotidianamente utilizza il treno.

Arezzo, 09 gennaio 2026 – Il primo incontro istituzionale dedicato alla linea ferroviaria aretina con il neo assessore regionale ai trasporti Filippo Boni viene giudicato positivamente dai pendolari del Valdarno, ma emergono anche preoccupazioni concrete legate all’impatto dei lavori in corso sulla puntualità dei treni e sulla qualità complessiva del servizio. La riunione si è svolta alla presenza dei rappresentanti della Regione Toscana, dei sindaci dei territori interessati da Fiesole a Chiusi, di Rete Ferroviaria Italiana, Trenitalia e dei tre comitati pendolari della linea: Valdarno Direttissima, Arezzo e Valdichiana. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Il Comitato Pendolari Valdarno sul tavolo tecnico di stamani. “Bene l’incontro, ma siamo preoccupati per i ritardi dei treni” Leggi anche: Treni, ritardi per i pendolari per problema sulla linea Leggi anche: Treni pendolari e Direttissima . Vadi: "Restano ritardi e disagi" Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Pendolari, primo incontro con Boni. Da oggi lavori sulla linea per Firenze; Pendolari primo incontro con Boni Da oggi lavori sulla linea per Firenze. Il Comitato Pendolari Valdarno sul tavolo tecnico di stamani. “Bene l’incontro, ma siamo preoccupati per i ritardi dei treni” - Un incontro con l’assessore Boni, Rfi, Trenitalia e gli amministratori locali. lanazione.it

Chiassai Martini. “Il Comitato Pendolari non invitato al tavolo in Regione sui treni” - Arezzo, 02 luglio 2025 – Alla cabina di regia del 17 luglio prossimo sulla situazione del trasporto ferroviario non è stato invitato il Comitato Pendolari Valdarno Direttissima. lanazione.it

Il Comitato Pendolari del Levante Ligure fa sentire la propria voce dopo la riunione del Tavolo Tecnico https://buff.ly/4A8qVIu - facebook.com facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.