Il mouthpiece di Maison Margiela | la cucitura metallica sulla bocca che sopprime l'identità costa 750 euro
Il mouthpiece di Maison Margiela, caratterizzato da una cucitura metallica sulla bocca, è stato inserito nella collezione PrimaveraEstate 2026, disponibile da poco negli store e online. Il dispositivo, che copre parte del volto, ha un prezzo di 750 euro. La creazione fa parte della linea di accessori proposta dal marchio per la stagione in corso.
Il dispositivo metallico fa parte della collezione PrimaveraEstate 2026 da poco arrivata in store e online. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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