Il mouthpiece di Maison Margiela | la cucitura metallica sulla bocca che sopprime l'identità costa 750 euro

Il mouthpiece di Maison Margiela, caratterizzato da una cucitura metallica sulla bocca, è stato inserito nella collezione PrimaveraEstate 2026, disponibile da poco negli store e online. Il dispositivo, che copre parte del volto, ha un prezzo di 750 euro. La creazione fa parte della linea di accessori proposta dal marchio per la stagione in corso.