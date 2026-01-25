David, 24 anni, è un pugile di Jesi che ha contribuito a salvare una donna dal suicidio, ascoltandola senza giudicarla. La sua attenzione e sensibilità hanno fatto la differenza in un momento di grande difficoltà, dimostrando come l’empatia possa offrire un aiuto concreto. Un gesto semplice ma significativo, che evidenzia l’importanza di ascoltare e prendersi cura degli altri nei momenti di crisi.

David, 24 anni, ha salvato una donna che voleva gettarsi sotto un treno nella stazione di Jesi (Ancona). Il ragazzo, un giovane pugile, è stato premiato dalla Polizia. A Fanpage.it ha detto: "Vorrei che l'altruismo si diffondesse".🔗 Leggi su Fanpage.it

David, il pugile che ha salvato una donna dal suicidio: "Sentivo la sua tristezza, l'ho ascoltata senza giudicare"

