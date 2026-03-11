Avs Gallipoli al fianco di Piteo Unità tra ambientalisti e progressisti per la città

Il circolo cittadino di Avs Gallipoli ha annunciato il proprio sostegno al candidato sindaco del centrosinistra, Tony Piteo, e alla coalizione in fase di definizione. L’organizzazione invita le forze ambientaliste, i partiti e i movimenti vicini al campo largo a unirsi, segnando una posizione di collaborazione tra i vari attori politici e sociali per la prossima tornata elettorale.

GALLIPOLI – Il circolo cittadino di Avs Gallipoli accoglie l'invito del neo candidato sindaco del centrosinistra Tony Piteo e della coalizione in itinere, con possibile allargamento alle civiche e ai movimenti contigui al campo largo, e chiama a raccolta le forze ambientaliste e i partiti.