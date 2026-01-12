Sanremo Laura Pausini co-conduttrice al fianco di Conti in tutte le serate | Il Festival è il mio destino

Da feedpress.me 12 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Laura Pausini, artista italiana di fama internazionale, sarà co-conduttrice al fianco di Carlo Conti durante tutte le serate del Festival di Sanremo 2024. L’evento, in diretta su Rai 1, RaiPlay e Rai Radio2, si svolgerà dal 24 al 28 febbraio. La collaborazione tra i due artisti rappresenta un momento importante per il festival, confermando il ruolo di Pausini come figura di rilievo nel panorama musicale e televisivo italiano.

Sarà Laura Pausini, l’artista italiana più premiata nel mondo, a condurre insieme al direttore artistico Carlo Conti le cinque serate del Festival di Sanremo, in onda in diretta su Rai 1, RaiPlay e Rai Radio2 dal 24 al 28 febbraio. Per Laura Pausini si tratta di un ritorno sul palcoscenico del Teatro Ariston in una veste inedita e prestigiosa, dopo le partecipazioni di inizio carriera nel 1993. 🔗 Leggi su Feedpress.me

sanremo laura pausini co conduttrice al fianco di conti in tutte le serate il festival 232 il mio destino

© Feedpress.me - Sanremo, Laura Pausini co-conduttrice al fianco di Conti in tutte le serate: “Il Festival è il mio destino”

Leggi anche: Sanremo 2026, Laura Pausini co-conduttrice per tutte le serate: «Il Festival è il mio destino, la mia paura». L'annuncio di Carlo Conti

Leggi anche: Sanremo 2026 Laura Pausini affiancherà Carlo Conti in tutte le serate

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Sanremo e Olimpiadi 2026 per rilanciare la carriera? Laura Pausini sempre più fuori dalle classifiche; Tutti gli ospiti di Sanremo 2026, da Max Pezzali sulla nave a Lady Gaga possibile guest star; Max Pezzali sulla nave di Sanremo 2026: l'annuncio ufficiale di Carlo Conti; Carlo Conti, Laura Pausini co-conduttrice delle cinque serate di Sanremo.

sanremo laura pausini coLaura Pausini sarà la co-conduttrice delle cinque serate del Festival di Sanremo - conduttrice delle cinque serate del Festival di Sanremo 2026 (in programma dal 24 al 28 febbraio). msn.com

Sanremo 2026, Carlo Conti pesca da Ballando Il clamoroso ritorno all'Ariston

Video Sanremo 2026, Carlo Conti pesca da Ballando Il clamoroso ritorno all'Ariston

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.