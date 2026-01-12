Sanremo Laura Pausini co-conduttrice al fianco di Conti in tutte le serate | Il Festival è il mio destino

Laura Pausini, artista italiana di fama internazionale, sarà co-conduttrice al fianco di Carlo Conti durante tutte le serate del Festival di Sanremo 2024. L’evento, in diretta su Rai 1, RaiPlay e Rai Radio2, si svolgerà dal 24 al 28 febbraio. La collaborazione tra i due artisti rappresenta un momento importante per il festival, confermando il ruolo di Pausini come figura di rilievo nel panorama musicale e televisivo italiano.

Sarà Laura Pausini, l'artista italiana più premiata nel mondo, a condurre insieme al direttore artistico Carlo Conti le cinque serate del Festival di Sanremo, in onda in diretta su Rai 1, RaiPlay e Rai Radio2 dal 24 al 28 febbraio. Per Laura Pausini si tratta di un ritorno sul palcoscenico del Teatro Ariston in una veste inedita e prestigiosa, dopo le partecipazioni di inizio carriera nel 1993.

