Milan-Genoa Vasquez al termine | Siamo stati coraggiosi Partite fondamentali
Al termine di Milan-Genoa, valida per la 19ª giornata della Serie A 2025-2026, Vasquez ha commentato la partita a 'DAZN'. Il giocatore del Milan ha sottolineato l’importanza del match e l’atteggiamento coraggioso della squadra, definendola una partita fondamentale nel percorso stagionale. Questo incontro ha visto entrambe le formazioni impegnarsi con determinazione, evidenziando l’importanza di ogni punto in classifica.
Giocatore giocatore, giocatore rossonerorossoblu, ha parlato a 'DAZN' al termine di Milan-Genoa, partita della 19^ giornata della Serie A 2025-2026 che si è svolta allo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro, a Milano. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
DIRETTA/ Milan Genoa (risultato finale 1-1): Leao trova il gol del pareggio! (Serie A, 8 gennaio 2026) - Le informazioni sulla diretta Milan Genoa, la situazione delle squadre, dove seguire la partita, probabili formazioni, quote e possibile esito finale ... ilsussidiario.net
Il Genoa fa tremare il Milan ma allo scadere Stanciu manda alle stelle il rigore della vittoria - Rossoneri vicini al gol col colpo di testa di Gabbia deviato sulla traversa da Leali. primocanale.it
Milan-Genoa 1-1: video, gol e highlights - 1, trova il gol del pari al 92' con Leao e al 99' trema quando si vede assegnare contro un rigore, che Stanciu spara alto. sport.sky.it
Serie A'da Milan - Genoa karsilasmasi Tivibu Spor 1'de basliyor! x.com
MILAN-GENOA Per la sfida di questa sera tra #Milan e #Genoa, valevole per la 19a giornata di #SerieA, si va verso i 70 mila spettatori a San Siro Per questa occasione, Fondazione Milan ha invitato circa 1500 bambini e ragazzi a vivere dal vivo il pri - facebook.com facebook
