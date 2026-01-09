Milan-Genoa Vasquez al termine | Siamo stati coraggiosi Partite fondamentali

Al termine di Milan-Genoa, valida per la 19ª giornata della Serie A 2025-2026, Vasquez ha commentato la partita a 'DAZN'. Il giocatore del Milan ha sottolineato l’importanza del match e l’atteggiamento coraggioso della squadra, definendola una partita fondamentale nel percorso stagionale. Questo incontro ha visto entrambe le formazioni impegnarsi con determinazione, evidenziando l’importanza di ogni punto in classifica.

Serie A'da Milan - Genoa karsilasmasi Tivibu Spor 1'de basliyor! x.com

MILAN-GENOA Per la sfida di questa sera tra #Milan e #Genoa, valevole per la 19a giornata di #SerieA, si va verso i 70 mila spettatori a San Siro Per questa occasione, Fondazione Milan ha invitato circa 1500 bambini e ragazzi a vivere dal vivo il pri - facebook.com facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.