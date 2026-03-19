Il miglior giocatore di basket del pianeta terra?

Chi segue il basket si interroga su chi possa essere il miglior giocatore al mondo. Nonostante alcune squadre come gli Oklahoma City Thunder siano considerate quasi noiose per la loro perfezione in campo, il focus resta sui singoli talenti che si distinguono per abilità e prestazioni. La discussione coinvolge appassionati e addetti ai lavori, tutti alla ricerca di un nome che rappresenti al meglio il massimo livello di gioco.

Possono non piacere gli Oklahoma City Thunder, quasi noiosi per quanto perfetti sul campo e nella programmazione fuori; può non piacere come difendono, negando palla o canestro agli avversari con un’intensità senza eguali, sfruttando un metro difensivo che sembra riservato a loro (oppure usando ogni mezzo possibile ); può non piacere neanche la loro ricerca continua del contatto falloso dall’altra parte. Oppure le facce, i TikTok, i tentativi forzati di aura farming. Può non piacere tutto questo, è legittimo, ma non si deve per questo negare la realtà. E la realtà è Shai Gilgeous-Alexander, sul punto di chiudere la sua quarta stagione di fila da più di 30 punti di media, diventando il primo a riuscirci da Michael Jordan, e vincere il suo secondo MVP, in back-to-back. 🔗 Leggi su Ultimouomo.com

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