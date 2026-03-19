Il metal detector non basta | ora più agenti

Il capogruppo di Fratelli d’Italia ha espresso soddisfazione per l’uso del metal detector, ma ha sottolineato che non è sufficiente. Ha richiesto un incremento degli agenti di polizia locale a Santarcangelo, evidenziando la necessità di rafforzare la presenza delle forze dell’ordine. La richiesta arriva dopo la decisione del Comune di dotare la polizia di tali strumenti di sicurezza.

"Bene l’uso del metal detector, ma non basta. Servono più forze dell’ordine per Santarcangelo ". Così il capogruppo di Fratelli d’Italia Italo Piscitell torna sul tema della sicurezza, dopo la decisione del Comune di dotare la polizia locale di metal detector. Scelta maturata dopo gli episodi degli ultimi mesi, che hanno riportato l’attenzione su furti e, soprattutto, su fatti che hanno coinvolto adolescenti. Il più grave a febbraio, quando un 14enne è stato aggredito con una mazza di ferro alla fermata del bus da un 18enne. Un episodio che, insieme ad altri segnali, ha spinto l’amministrazione ad avviare controlli mirati, anche con unità cinofile inviate dai comuni vicini, e a dotare gli agenti di un metal detector portatile. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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