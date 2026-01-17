Basta violenza ecco il pugno duro di Valditara | Norme più dure e metal detector nelle scuole

Il Ministro dell'Istruzione Giuseppe Valditara ha annunciato un intervento deciso per contrastare la violenza nelle scuole, proponendo norme più rigide e l'installazione di metal detector negli istituti scolastici. In un’intervista a

Il Ministro dell'Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara ha rilasciato una intervista a "4 di Sera Weekend", in onda su Retequattro. L'esponente del governo si è in particolare soffermato sull'episodio dell'accoltellamento a La Spezia di Abanoub Youssef da parte di un compagno di scuola, Zouhair Atif: “Voglio innanzitutto trasmettere la mia vicinanza ai genitori del ragazzo ucciso e la mia vicinanza anche alla scuola, a tutte le componenti: dagli studenti, ai docenti, ai presidi. Ho sentito in queste ore la preside ed era molto scossa. Quello che noi possiamo e dobbiamo fare, a mio avviso, in quelle scuole, diciamo, di maggior rischio, dove vi sono delle problematiche, è consentire al preside di installare, magari d'intesa con il prefetto, dei metal detector”. 🔗 Leggi su Iltempo.it

