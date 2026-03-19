Il Marocco ha un ruolo di rilievo in Africa e recentemente ha ottenuto un’influenza significativa anche all’interno della FIFA. La squadra marocchina ha disputato una delle ultime edizioni della Coppa d’Africa, considerata tra le più memorabili degli ultimi anni. Questi eventi sono stati riportati da vari media, sottolineando il peso crescente del Marocco nello sport internazionale.

“La migliore Coppa d’Africa degli ultimi anni sarà per sempre ricordata come la Coppa d’Africa delle Indignazioni, un torneo rovinato prima dagli eventi accaduti negli ultimi minuti dei tempi regolamentari della finale e ora dalla decisione quasi senza precedenti, due mesi dopo che il Senegal aveva sollevato il trofeo a Rabat, di revocargli il titolo. La 35ª Coppa d’Africa è stata invece assegnata a tavolino al Marocco”. Il Senegal non l’ha presa benissimo. Il Times, nel riavvolgere il nastro degli eventi che hanno portato all’incredibile decisione della vittoria a tavolino del Marocco, però va oltre. E’ (ovviamente) una questione politica, scrive il quotidiano inglese. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Il Marocco ha un enorme potere in Africa, e ora anche nella Fifa (Times)

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