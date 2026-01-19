La Coppa d’Africa non è ancora finita il Marocco fa ricorso alla Fifa | comunicato UFFICIALE

Il Marocco ha presentato un ricorso ufficiale alla FIFA riguardo alla recente finale della Coppa d’Africa, disputata a Rabat tra Senegal e Marocco. La competizione si è caratterizzata non solo per l’esito sportivo, ma anche per le polemiche e gli episodi controversi che ne hanno accompagnato il percorso. Questo episodio rappresenta un ulteriore capitolo di una manifestazione che rimarrà nella memoria per le vicende che l’hanno contraddistinta.

Coppa d’Africa 2025, duro comunicato ufficiale della CAF dopo quanto successo in Senegal Marocco: c’è una sospensione! Cosa succede

La CAF ha emesso un comunicato ufficiale riguardante la Coppa d’Africa 2025, sospendendo temporaneamente la competizione a seguito degli eventi verificatisi durante la finale tra Senegal e Marocco. La decisione segue le recenti polemiche e le problematiche disciplinari emerse, influenzando il prosieguo del torneo. Di seguito, i dettagli e le implicazioni di questa sospensione, ancora da chiarire nel loro completo sviluppo.

