La finale di Coppa d’Africa ha attirato l’attenzione internazionale, ma non per motivi positivi, rischiando di offuscare l’immagine del Marocco. Nonostante quanto accaduto, la FIFA ha confermato il supporto al paese come Paese ospitante del Mondiale 2030. La manifestazione rappresenta un’opportunità importante per il Marocco di mostrare le proprie capacità e promuovere il suo ruolo nel calcio globale.

Doveva essere l’occasione vetrina per proiettare il Marocco nella sua luce migliore davanti a un pubblico internazionale, ma la finale di domenica della Coppa d’Africa (Afcon) sarà ricordata solo per il caos che si è scatenato. La vittoria per 1-0 del Senegal sul Marocco è stata macchiata da quelle che il presidente della Fifa Gianni Infantino ha definito “scene brutte” a Rabat. Mentre i giocatori del Senegal minacciavano di provocare la sospensione della partita in segno di protesta per un rigore tardivo e controverso assegnato al Marocco, sugli spalti scoppiavano scontri prolungati quando un piccolo gruppo di tifosi ospiti tentava di invadere il campo. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - La finale di Coppa d’Africa ha offuscato l’ottima immagine del Marocco ma la Fifa non ha dubbi per il Mondiale 2030

La grottesca Coppa d’Africa e i dubbi sul Marocco: saprà organizzare il Mondiale?La finale della Coppa d’Africa tra Marocco e Senegal a Rabat ha suscitato molteplici dubbi e discussioni.

Leggi anche: Il Marocco sta uccidendo migliaia di cani per ripulire il territori per la Coppa d’Africa e i Mondiali 2030

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

La finale della Coppa d’Africa di calcio sarà Senegal-Marocco; Dove vedere in tv Marocco-Senegal, finale di Coppa d'Africa; Senegal-Marocco, oggi la finale di Coppa d'Africa: orario, dove vederla in tv, formazioni e polemiche; Dove vedere in tv Senegal-Marocco, l'orario della finale della Coppa d'Africa.

Coppa d'Africa, il bollettino delle forze dell'ordine: 13 arresti per le tensioni della finale - La finale tra Senegal e Marocco non ha lasciato strascichi soltanto sul campo. A Rabat, la notte della Coppa d’Africa si è chiusa con una. tuttomercatoweb.com

Coppa d’Africa folle, il Senegal lascia il campo dopo un rigore al Marocco: poi la figuraccia e le lacrime di Diaz - Assurdo in Coppa d'Africa, il Senegal abbandona la finale dopo un rigore assegnato al Marocco. Poi torna in campo e Brahim Diaz sbaglia malamente il penalty ... sport.virgilio.it

Dopo la delusione della finale di Coppa d’Africa Mbappé ha cercato Brahim Diaz senza successo, ma Hakimi gli ha raccontato tutto: https://fanpa.ge/BmG2o - facebook.com facebook

Davvero assurdo in finale di Coppa d'Africa Giocatori del Senagal abbandonano il campo per 10' Tentata invasione di campo dei tifosi Brahim Diaz sbaglia il rigore per il Marocco con il cucchiaio a tempo scaduto Nei supplumentari il Senegal pa x.com