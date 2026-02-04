Il killer di Ana Andrei e Denisa Paun tenta di evadere dal carcere | la fuga con le lenzuola prima del processo

Vasile Frumuzache ha tentato di evadere dal carcere utilizzando lenzuola annodate e una scala improvvisata fatta con manici di scopa. L’uomo, che avrebbe ucciso Ana Andrei e Denisa Paun, ha cercato di scappare prima del processo, ma è stato fermato prima di riuscirci. La fuga è durata poco, e ora si trova di nuovo dietro le sbarre.

Questa mattina in Corte d'Assise a Firenze prima udienza del processo che vede imputato Vasile Frumazache, reo confesso dell'omicidio di Ana Maria Andrei e Denisa Paun, di 27 e 30 anni. Presenti in aula la mamma di Denisa e la sorella di Ana, Valentina.

