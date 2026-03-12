Il vascello fantasma della Thailandia | la storia dell'hotel The Galaxy tra lusso e abbandono
A largo della Thailandia, un ex hotel di lusso, conosciuto come The Galaxy, oggi giace abbandonato e in rovina. Originariamente progettato per offrire comfort e opulenza, la nave è stata successivamente chiusa per motivi economici. Ora si trova deserta, circondata da racconti e leggende che alimentano il suo alone misterioso. La nave fantasma rappresenta un simbolo di decadenza e di un passato che non c’è più.
Nato come un progetto di lusso, The Galaxy si è presto trasformato in qualcosa di più inquietante: abbandonato e chiuso per motivi economici, è oggi la nave fantasma della Thailandia, circondata da leggende e mistero. 🔗 Leggi su Fanpage.it
