Ex Colonia Veronese firmato dal notaio il nuovo accordo | Un assetto che rafforzerà il Grand Hotel da Vinci

Questa mattina è stato firmato il nuovo accordo per il recupero dell’ex Colonia Veronese. Il documento, firmato dal notaio, definisce un assetto che mira a rafforzare il futuro del Grand Hotel da Vinci. Ora si attende di vedere come questa intesa si tradurrà nei lavori di riqualificazione, che dovrebbero portare a un rilancio dell’intera area.

È stato siglato l'accordo in merito alla rimodulazione dell'accordo di programma per il recupero dell'ex Colonia Veronese. Dopo l'approvazione del consiglio comunale di Cesenatico dello scorso ottobre, l'accordo è stato pubblicato sul Bur e trascorso il tempo necessario senza che siano pervenute osservazioni, così si è proceduto alla firma dell'accordo alla presenza delle proprietà (Hotel Palace srl, Glm srl e Nicoletta Braschi) del sindaco di Cesenatico Matteo Gozzoli e del presidente della Provincia Enzo Lattuca. Contestualmente alla firma, Braschi e Glm hanno versato la quota parte spettante e Hotel Palace srl la prima rata degli oneri che spettano al Comune di Cesenatico presentando anche le garanzie fidejussorie.🔗 Leggi su Cesenatoday.it

