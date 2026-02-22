Roma la comunità ucraina ricorda il quarto anniversario della guerra
Il quarto anniversario dello scoppio del conflitto ha portato i membri della comunità ucraina di Roma in piazza dell’Esquilino. La manifestazione ha attirato molte persone che hanno portato bandiere e striscioni, mostrando solidarietà e dolore per le perdite subite. La presenza di cittadini ucraini e italiani ha reso evidente il legame tra le due comunità. La protesta si è conclusa con un momento di raccoglimento e un appello alla pace.
Nel giorno del quarto anniversario della guerra, la comunità ucraina di Roma si è ritrovata in piazza dell’Esquilino. Con loro anche alcuni esponenti dell’opposizione. Tante le bandiere ucraine insieme a quelle del battaglione Azov. Tanti anche i familiari dei soldati impegnati sul fronte. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it
La città di Arezzo si unisce per condannare l’aggressione russa e celebrare il quarto anniversario della resistenza ucrainaIl Comune di Arezzo ha deciso di organizzare una cerimonia pubblica per condannare l’attacco militare russo in Ucraina, che ha causato molte vittime.
Nel 19° anniversario della morte, la polizia ricorda Filippo RacitiQuesta mattina, le forze di polizia hanno ricordato Filippo Raciti nel 19° anniversario della sua morte.
Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Ucraina, il 22 febbraio a Roma il Corteo per l’Ucraina nel quarto anniversario dell’invasione su larga scala; Voci dall’Ucraina, quarto inverno: una nazione stanca ma resistente; Quarto anniversario dell'invasione russa in Ucraina, presidio ad Ancona; L'Ucraina chiusa in un guscio di noce: Ora lo sappiamo, nessuno ci salverà.
Roma, la comunità ucraina ricorda il quarto anniversario della guerra(LaPresse) Nel giorno del quarto anniversario della guerra la comunità ucraina di Roma si è ritrovata in piazza dell’ Esquilino. Con loro ... stream24.ilsole24ore.com
A San Paolo la Messa per i 58 anni di Sant’EgidioAppuntamento l'11 febbraio, con l'arcivescovo Paglia. Attesi anche senza fissa dimora, anziani, rifugiati venuti con i corridoi umanitari e alcuni giovani ucraini della Comunità ... romasette.it
Oggi a Roma alla manifestazione promossa dalla comunità ucraina per denunciare 4 anni di aggressione russa e ribadire sostegno alla resistenza del popolo ucraino #SlavaUkraini x.com
Comunità Ebraica di Roma. . - facebook.com facebook