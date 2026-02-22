Roma la comunità ucraina ricorda il quarto anniversario della guerra

Il quarto anniversario dello scoppio del conflitto ha portato i membri della comunità ucraina di Roma in piazza dell’Esquilino. La manifestazione ha attirato molte persone che hanno portato bandiere e striscioni, mostrando solidarietà e dolore per le perdite subite. La presenza di cittadini ucraini e italiani ha reso evidente il legame tra le due comunità. La protesta si è conclusa con un momento di raccoglimento e un appello alla pace.