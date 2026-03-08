Sinalunga turismo ok Più arrivi e presenze

A Sinalunga i dati del Comune mostrano un incremento nei flussi turistici nel 2025, con un aumento di arrivi e presenze rispetto agli anni precedenti. La Comunità d’Ambito Turistico Valdichiana Senese conferma i numeri, evidenziando una tendenza positiva per il settore. Le statistiche indicano che nel corso dell’anno ci sono stati circa 25.000 visitatori, segnalando una crescita rispetto al passato.

Sinalunga sta crescendo in ottica turistica come dimostrano i dati diffusi dal Comune, che cita i flussi turistici della Comunità d’Ambito Turistico Valdichiana Senese: nel 2025 ci sono stati 25.758 arrivi (+6,75% rispetto al 2024) e 71.726 presenze (+7,99%). Anche la permanenza media dei visitatori è aumentata attestandosi a 2,78 giorni, in lieve miglioramento rispetto ai 2,74 giorni del 2024 e le attività ricettive, in un anno, passano da 143 a 168. I maggiori flussi turistici, come nel 2025, si sono concentrati in primis ad aprile, luglio, agosto e poi a settembre, con una buona presenza anche a ottobre e dicembre. La provenienza dei visitatori vede arrivi e presenze soprattutto dagli Stati Uniti e da vari Paesi europei come Polonia, Germania e Francia. 🔗 Leggi su Lanazione.it

