Durante il concerto di Jennifer Lopez, la madre della cantante, Guadalupe Rodriguez, ha attirato l’attenzione di molti. A 79 anni, si è lasciata andare a un momento di entusiasmo, ballando con entusiasmo tra il pubblico. Il video di questa scena spontanea è diventato rapidamente virale, mostrando un esempio di affetto genuino e spontaneità familiare durante un evento musicale.

La prima fan di Jennifer Lopez è. Sua mamma! Guadalupe Rodriguez, 79 anni, è stata immortalata in un video mentre balla scatenata al concerto della figlia. J-Lo ha iniziato il 2026 con uno show al teatro Colosseum al Caesars Palace, nello stato del Nevada. La mamma si è unita ai fan ballando sulle note delle canzoni dell’artista newyorkese. Jennifer Lopez e Guadalupe Rodriguez hanno un rapporto speciale. Per il 79esimo compleanno della mamma J-Lo ha postato una serie di foto su Instagram, accompagnate da un dolce messaggio di auguri. “Grazie di esserci sempre, ti amo”. (Video TikTok @estiloveracruz) L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - La mamma di Jennifer Lopez si scatena al concerto della figlia e le immagini diventano virali – IL VIDEO

Leggi anche: Il concerto di Massimo Ranieri interrotto per il terremoto: le immagini diventano virali - VIDEO

Leggi anche: Trombe marine al largo di Positano: le immagini diventano virali

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Jennifer Lopez, la borsa Hermès da 70mila euro scatena la polemica: «Costa quanto uno stipendio annuale» - La popstar mondiale sta vivendo un periodo molto complicato della sua vita, sia dal punto di vista lavorativo che privato. corriereadriatico.it

Jennifer Lopez, l'amore ritrovato con Ben Affleck dopo 18 anni: «Merito, anche, di quella firma alla fine delle sue lettere. Mi ha ispirato» - Jennifer Lopez ha risposto anche ad alcune domande di Silvia Toffanin sulla mamma: «Mia mamma Guadalupe aveva molti obiettivi nella vita e non è riuscita a realizzarli perché doveva crescere noi figli ... leggo.it

Jennifer Lopez “Il successo mi ha tolto tanto, ma faccio quello che amo”/ “Tutto è cambiato con la maternità” - Jennifer Lopez a Verissimo presenta il suo nuovo album e si racconta: "Il successo mi ha tolto tanto, ma faccio quello che amo. ilsussidiario.net

"È davvero difficile, e quando sei una mamma che lavora lo è ancora di più. Oggi c’è più apertura verso le donne nel mondo del lavoro. I giudizi derivano dal fatto che vediamo le madri in modo diverso rispetto ai padri" Jennifer Lawrence - facebook.com facebook

` Sebastiano, Luca Pellegrini Il Presidente Claudio Lotito a nome di tutta la S.S. Lazio, la squadra e lo staff tecnico, le redazioni di Lazio Style e tutti i tifosi porgono i più sinceri auguri a papà Luca e mamma Jennifer x.com