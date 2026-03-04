Il festival del mistero “Alibi” si svolge a Perugia e propone un programma che comprende incontri con scrittori, registi, sceneggiatori, produttori e professionisti del settore investigativo e giudiziario. Il evento offre un percorso tra letteratura, cinema e narrazione d’inchiesta, coinvolgendo il pubblico in un’esperienza immersiva e ricca di contenuti. La manifestazione si tiene nel centro storico della città e durerà diversi giorni.

Un viaggio nell’universo del giallo, del mistero, della narrativa d’inchiesta con un cartellone ricchissimo e immersivo che unisce letteratura, cinema, incontri con scrittori, registi, sceneggiatori, produttori e professionisti del settore investigativo e giudiziario. Dopo il successo della prima edizione torna “Alibi. Dialoghi e narrazioni in giallo”, il festival da venerdì 20 a domenica 22 marzo terrà banco all’Auditorium San Francesco al Prato con anteprime d’autore nel segno della settima arte e trasferte a Corciano e Collazzone. Eventi, ospiti, novità e ambizioni sono stati raccontati ieri a Palazzo della Penna in un affollato incontro (nella foto) moderato da Giovanni Paoletti del comitato organizzatore. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Il festival del mistero “Alibi“ torna a Perugia

Leggi anche: Crime e mistero tra Perugia, Corciano e Collazzone. Carlo Lucarelli tra gli ospiti di Alibi

SOUL Festival di Spiritualità Milano 2026: dal 18 al 22 marzo torna la terza edizione dedicata al “Mistero, il canto del mondo”Cinque giorni, oltre 60 appuntamenti diffusi in città e più di 80 protagonisti tra scrittori, filosofi, teologi, artisti, giornalisti e scienziati:...

Festival Alibi 2026: il giallo colora Perugia con narrazioni e misteri

Una raccolta di contenuti su Il festival del mistero Alibi torna a...

Temi più discussi: Il festival del mistero Alibi torna a Perugia; Crime e mistero tra Perugia, Corciano e Collazzone. Carlo Lucarelli tra gli ospiti di Alibi; Perugia capitale del noir: torna il festival ‘Alibi’, tra giallo, inchiesta e realtà; Festival del giallo a Perugia: Alibi svela i segreti del noir.

Perugia capitale del noir: torna il festival ‘Alibi’, tra giallo, inchiesta e realtàTre giorni di incontri, spettacoli e anteprime con grandi firme della narrativa e del racconto crime. E quest'anno il festival raddoppia ... umbria24.it

Crime e mistero tra Perugia, Corciano e Collazzone. Carlo Lucarelli tra gli ospiti di AlibiA Perugia si accendono nuovamente i riflettori sul mondo del giallo, del mistero e della narrativa di inchiesta. Dal 20 al 22 marzo nel suggestivo scenario dell’Auditorium San Francesco al Prato torna ... perugiatoday.it

Andrea Sempio rompe il silenzio, difende il suo alibi e poi dice una cosa che qualcuno si aspettava facebook

Andrea Sempio rompe il silenzio, difende il suo alibi e poi dice una cosa che qualcuno si aspettava Garlasco, Andrea Sempio confessa: “Al referendum voto sì” x.com