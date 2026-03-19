Il discorso di Antonio Conte alla squadra pretende 62 punti in classifica prima della sosta delle Nazionali

Antonio Conte ha rivolto un discorso alla squadra chiedendo di raggiungere almeno 62 punti in classifica prima della pausa delle Nazionali. Il Napoli si appresta a sfidare il Cagliari, una partita che per gli azzurri rappresenta una possibilità importante per rafforzare la propria posizione e inviare un segnale all’Inter, attualmente in testa alla classifica.

Il Napoli si prepara a una sfida che vale molto più dei tre punti. Contro il Cagliari, gli azzurri hanno l’occasione di lanciare un messaggio forte e chiaro alla vetta della classifica, occupata dall’Inter. L’obiettivo è duplice: ridurre il gap a meno sei lunghezze e mettere la freccia sul Milan. Come sottolineato anche da Il Mattino, la partita contro i sardi rappresenta un crocevia fondamentale per le ambizioni stagionali della squadra partenopea. Il motivo è chiaro: l’Inter scenderà in campo soltanto domenica sera, in una trasferta tutt’altro che semplice contro la Fiorentina. Il “Franchi” si presenta come una possibile trappola, un terreno dove anche le grandi possono inciampare. 🔗 Leggi su Dailynews24.it

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IL DISCORSO E LA GRINTA DI ANTONIO CONTE #antonioconte #ag4in #sscnapoli #scudettonapoli #scudetto

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