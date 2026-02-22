Decidono Fortunati e Tamburini L’Arezzo conquista tre punti prima della pausa nazionali

Fortunati e Tamburini hanno deciso la vittoria dell’Arezzo contro il Frosinone, portando i tre punti prima della pausa nazionali. La squadra amaranto affronta una trasferta difficile allo Stadio “Benito Stirpe” per la 18ª giornata di campionato. I due giocatori hanno contribuito con gol decisivi nel secondo tempo, dando slancio alla squadra. I tifosi aspettano con entusiasmo il prosieguo del campionato, mentre i giocatori si preparano per le prossime sfide.

Febbraio si chiude con una trasferta per le citte amaranto. L’ACF Arezzo è ospite del Frosinone allo Stadio “Benito Stirpe” per la 18° giornata di campionato. Una sfida importante che si chiude con due goal delle amaranto. Frosinone: Nardi, Neddar, Naydenova, Nocchi, Buono (Spagnoli 52’), Battistini (Stible 52’), Tata (Pastore 82’), Karaivanova, Costa (Dezzotti Preedin 32’), De Matteis (Cinquegrana 52’), Maier ACF Arezzo: Di Nallo, Tuteri, Davico, Vlassopoulou, Corazzi (Termentini 82’), Tamburini (Fracas 90’), Lazzari (D’Elia 74’), Mariani, Nasoni E. 🔗 Leggi su Today.it

