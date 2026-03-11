Diesel e benzina quando e quanto pagheremo di più | il vero costo della guerra sugli italiani

A causa del blocco dello Stretto di Hormuz, innescato dalla crisi tra Iran e Israele, i prezzi di diesel e benzina sono aumentati anche in Italia. Questa situazione ha portato a un incremento dei costi per i carburanti, con effetti visibili sui prezzi praticati nelle pompe di distribuzione nel nostro paese. I rialzi sono stati immediati e si sono verificati nel giro di poche ore.

Il blocco dello Stretto di Hormuz, nel pieno della crisi legata alla guerra tra Iran e Israele, ha prodotto effetti immediati anche in Italia. Le tensioni sui mercati energetici internazionali si sono trasferite rapidamente sulle pompe di benzina, dove i prezzi hanno iniziato a salire nel giro di pochi giorni. Per contrastare possibili speculazioni il governo ha attivato una task force del Ministero delle Imprese e del Made in Italy (Mimit) insieme alla Guardia di Finanza, mentre l’Osservatorio prezzi del ministero monitora quotidianamente l’andamento dei listini nelle diverse regioni. Il meccanismo con cui si formano i prezzi dei carburanti contribuisce ad accentuare questi fenomeni. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

