Il conto della guerra lo paga il referendum

Il referendum si tiene il 22 e 23 maggio e riguarda il cambiamento sulla giustizia. Le piazze sono state animate da strumentalizzazioni e discorsi pieni di bugie, segno che la questione crea divisioni. Nel frattempo, le tensioni in Medio Oriente e l’aumento dei costi di energia e bollette potrebbero influenzare l’affluenza alle urne. Il governo sta monitorando la situazione per evitare un risultato deludente.

Piazze, strumentalizzazioni e bugie sono il segno che il cambiamento sulla giustizia fa paura. Ma i timori per le tensioni in Medio Oriente e per i rincari di pieno e bollette possono condizionare il voto del 22-23: il governo ci pensi per evitare flop. Dicono che la separazione delle carriere serva a mettere i pubblici ministeri sotto il controllo della politica e dunque a indebolirli per poi porli al servizio del governo. Però allo stesso tempo dicono che la separazione delle carriere creerà un gruppo autoreferenziale di magistrati che non risponderà a nessuno. «Così si trasformano i pm in una casta separata di 2.200 Torquemada autoreferenziali, autogestiti con il loro Csm, più potenti e agguerriti di ieri»: Marco Travaglio scripsit. 🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - Il conto della guerra lo paga il referendum Articoli correlati Piazza Duomo, i consiglieri di opposizione: “Oggi il conto lo paga la città”Tempo di lettura: 2 minutiRiceviamo e pubblichiamo la nota stampa a firma di Alternativa per Benevento. Gasolio a 2,29€: il Fermano paga il conto della crisiIl prezzo del gasolio ha raggiunto i due euro e ventinove centesimi al litro nel territorio fermano, segnando un punto di svolta critico per... EP 299 - Using Plant-Based Compounds CBD & CBG To Treat Metabolic Diseases Una selezione di notizie su Il conto della guerra lo paga il... Temi più discussi: Bollette ancora su. Le piccole imprese pagano il conto della guerra.; Guerra Iran, raffica di rincari non solo per bollette e carburanti: tutti i rischi rialzo prezzi; Guerra in Iran, quanto costa agli Stati Uniti? Prezzi, mutui, investimenti: il conto agli americani; Rischio inflazione in aumento con la guerra in Iran. Cosa farà la BCE?. Guerra in Iran, il conto della crisi arriva nei portafogli: benzina, voli e frutta più cariLa guerra in Iran e la crisi che si estende nel Golfo Persico stanno già producendo effetti concreti sull’economia quotidiana dei cittadini europei. Il ... thesocialpost.it Bollette, gasolio e verdura. Già salato il conto per le famiglieLe associazioni di categoria aggiornano le stime sui danni provocati dall’impennata dei prezzi. Schlein: Meloni torni dai benzinai per vedere quanto si deve ... repubblica.it “Ah, il ritmo… ma si rende conto di quanto sono larghe tutte queste macchine” Scintille in pista a Shanghai tra i due ferraristi. A un certo il monegasco ha sbottato nel Team Radio. Cosa è successo facebook Forse non se ne rende conto x.com