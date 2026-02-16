Addis Abeba dal vertice africano a un nuovo ruolo per il continente
Il 39° Vertice dell’Unione Africana si è tenuto ad Addis Abeba, dove i leader africani hanno deciso di rafforzare la collaborazione tra i paesi e di investire di più nelle risorse locali per affrontare le sfide comuni. Durante l’incontro, i rappresentanti hanno discusso di come il continente possa assumere un ruolo più attivo nelle decisioni internazionali, puntando anche a creare fondi comuni per sostenere i progetti di sviluppo.
Il 39° Vertice dell’Unione Africana (Ua) si è svolto ad Addis Abeba con una forte enfasi su solidarietà africana, indipendenza finanziaria e capacità del continente di “plasmare l’agenda globale”, non solo subirla. Il tema ufficiale, incentrato sulla disponibilità sostenibile di acqua e su sistemi sicuri di sanità ambientale, è stato presentato come una leva di Agenda 2063. Nei discorsi di capi di Stato, Commissione Ua e Onu hanno pesato soprattutto sicurezza, industrializzazione, infrastrutture e riforma della governance globale. Sul piano generale, l’assise ha restituito l’immagine di un’Africa sotto pressione: conflitti in Sudan, Sahel ed est della Repubblica Democratica del Congo (Rdc), rallentamento dei flussi finanziari esterni, competizione tra potenze e urgenza di rafforzare l’integrazione dell’Area continentale africana di libero scambio (AfCFTA) e la rappresentanza in G20 e Nazioni Unite. 🔗 Leggi su Formiche.net
Meloni ad Addis Abeba: "Con il Piano Mattei stiamo rivoluzionando il modo di agire nel continente"
Meloni visita Addis Abeba e annuncia che il Piano Mattei sta cambiando il modo di operare in Africa.
Il Piano Mattei al centro del vertice di Addis Abeba con Meloni
Roma torna a riunire i leader africani per il secondo vertice sul Piano Mattei.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Vertice Italia-Africa ad Addis Abeba, cosa aspettarsi dal summit; Missione ad Addis Abeba: l’Italia fa il ‘tagliando’ alla strategia per l’Africa; Il Piano Mattei al centro del vertice di Addis Abeba con Meloni; Vertice Italia-Africa, la premier Meloni ad Addis Abeba: mobilitati miliardi tra risorse pubbliche e private.
Piano Mattei, Meloni ad Addis Abeba: Stiamo rivoluzionando il modo di guardare all’AfricaLa premier Giorgia Meloni nel suo intervento di apertura al secondo Vertice Italia-Africa, che si tiene ad Addis Abeba, in Etiopia ... dire.it
Vertice Italia-Africa, Meloni arriva ad Addis AbebaIl presidente del Consiglio Giorgia Meloni è arrivata ad Addis Abeba, capitale dell’Etiopia, accolta dal primo ministro etiope, Abiy Ahmed Ali, e dall’ambasciatore d’Italia in Etiopia, Sem Fabrizi, pe ... interris.it
Giorgia Meloni è volata ad Addis Abeba per la seconda edizione del vertice Italia-Africa, il summit di lancio del cosiddetto Piano Mattei per l’Africa. L’obiettivo è irrobustire i rapporti con un Continente al cuore dell’agenda di politica estera italiana, rilanciando l’ - facebook.com facebook
#SACE al Secondo Vertice #ItaliaAfrica ad Addis Abeba, con la Presidente del Consiglio @GiorgiaMeloni nell’ambito del #PianoMattei. Dal 2024: 3,6 mld € di garanzie rilasciate da SACE 18,5 mld € di progetti abilitati in energia, infrastrutture e agribusiness. x.com