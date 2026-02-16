Il 39° Vertice dell’Unione Africana si è tenuto ad Addis Abeba, dove i leader africani hanno deciso di rafforzare la collaborazione tra i paesi e di investire di più nelle risorse locali per affrontare le sfide comuni. Durante l’incontro, i rappresentanti hanno discusso di come il continente possa assumere un ruolo più attivo nelle decisioni internazionali, puntando anche a creare fondi comuni per sostenere i progetti di sviluppo.

Il 39° Vertice dell’Unione Africana (Ua) si è svolto ad Addis Abeba con una forte enfasi su solidarietà africana, indipendenza finanziaria e capacità del continente di “plasmare l’agenda globale”, non solo subirla. Il tema ufficiale, incentrato sulla disponibilità sostenibile di acqua e su sistemi sicuri di sanità ambientale, è stato presentato come una leva di Agenda 2063. Nei discorsi di capi di Stato, Commissione Ua e Onu hanno pesato soprattutto sicurezza, industrializzazione, infrastrutture e riforma della governance globale. Sul piano generale, l’assise ha restituito l’immagine di un’Africa sotto pressione: conflitti in Sudan, Sahel ed est della Repubblica Democratica del Congo (Rdc), rallentamento dei flussi finanziari esterni, competizione tra potenze e urgenza di rafforzare l’integrazione dell’Area continentale africana di libero scambio (AfCFTA) e la rappresentanza in G20 e Nazioni Unite. 🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - Addis Abeba, dal vertice africano a un nuovo ruolo per il continente

Meloni visita Addis Abeba e annuncia che il Piano Mattei sta cambiando il modo di operare in Africa.

Roma torna a riunire i leader africani per il secondo vertice sul Piano Mattei.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.