Degustazioni di vino e masterclass d' eccezione a Roma

A Roma torna la quarta edizione di diVino, l’evento dedicato al vino che ha già attirato più di mille appassionati nelle scorse edizioni. Dopo il successo, gli organizzatori hanno deciso di riproporlo, con degustazioni e masterclass di alto livello. La città si prepara a ospitare ancora una volta un appuntamento che richiama esperti e curiosi, pronti a scoprire nuovi vini e approfondire le proprie conoscenze.

Dopo il grande successo di pubblico delle precedenti edizioni, con oltre mille partecipanti, torna nella Capitale la 4° edizione di diVino. Le date saranno il 7 e l'8 febbraio 2026, stessa la location, Villa Piccolomini sull’Aurelia Antica. Quest’anno la selezione Decanter Wine Academy, porterà a Roma 100 cantine provenienti da tutta Italia, e non solo, con più di 300 etichette in degustazione. L’evento si svolgerà nella suggestiva location di Villa Piccolomini, con un giardino che si affaccia sul Cupolone di San Pietro. La villa tra l’altro è dotata di un ampio parcheggio interno, gratuito per gli ospiti della manifestazione.🔗 Leggi su Romatoday.it

Partecipa alla nostra masterclass di pittura e vino, un'esperienza dedicata alla scoperta dell'arte e dei sapori.

