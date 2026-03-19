Il Comune ci ha ripensato | spunta l' autovelox in Zona 30 e fa una sola multa

Il Comune ha installato un autovelox in via del Teatro Marcello per controllare il rispetto del limite di velocità di 30 kmh. L’apparecchio è stato posizionato ieri pomeriggio senza preavviso e ha emesso una sola multa finora. La presenza del dispositivo rappresenta una novità rispetto alla decisione precedente di non installarne altri in quella zona.

Alla fine ieri pomeriggio, a sorpresa (vista la posizione trapelata dal Campidoglio meno di 24 ore prima) un autovelox è comparso su via del Teatro Marcello per verificare il rispetto del limite di velocità a 30 chilometri orari. La sera precedente fonti capitoline erano parse rassicurare i romani, precisando che «per quanto riguarda la collocazione di autovelox, anche mobili, il loro impiego resta legato a procedure e condizioni particolarmente stringenti che, soprattutto in ambito urbano, ne consentono l'installazione solo in specifici tratti che rispondono ai requisiti previsti dalla normativa vigente». Da Palazzo Senatorio, interpellato... 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Il Comune ci ha ripensato: spunta l'autovelox in Zona 30 (e fa una sola multa) Articoli correlati Leggi anche: Flop autovelox in Zona 30, una sola multa. Che sia da lezione Multa per eccesso di velocità annullata e comune condannato: "L'autovelox non era omologato"Multa per eccesso di velocità annullata per difetto di omologazione dell'autovelox: il dispositivo elettronico usato per il rilevamento era solo... Una raccolta di contenuti su Il Comune ci ha ripensato spunta... Discussioni sull' argomento Napoli, riapre il Maschio Angioino: ammessi i turisti, ma solo in poche zone; Acqua, Brescia sempre più virtuosa; Tassa di soggiorno a Portogruaro, via libera (con brivido) in Consiglio; Buvette Capitale, l'appuntamento in chat che sfida la scaramanzia. Quando la sindaca è donna il Comune ci guadagna, ma restano gli ostacoli. Sono 1200 in Italia, appena il 15% del totale. Amministratrici, non solo deleghe sociali. Sguardo umanizzante e occhio alla cultura. Da Perugia a Gioia Tauro alle isole: concrete e ca - facebook.com facebook MuBa, il Comune sui fatti di ieri: “Brutta pagina di prevaricazioni” x.com