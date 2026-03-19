In via del Teatro Marcello, le forze dell’ordine hanno posizionato un autovelox per tutta la giornata, monitorando il traffico in zona 30. Durante le ore di controllo, sono state emesse solamente una multa a un veicolo che ha superato i limiti di velocità. La presenza dello strumento ha attirato l’attenzione, ma i risultati sono stati limitati, con un unico verbale elevato.

Stavolta i "pizzardoni" hanno ragione da vendere. Sono stati un giorno intero a puntare l'autovelox sulle auto di passaggio in via del Teatro Marcello e hanno fatto una sola multa. Dei 450 veicoli fotografati, uno solo ha violato il nuovo divieto dei 30 orari. Uno solo. E si tratta di un motociclista. Un flop, insomma. Va bene la sicurezza, per carità, ma qui c'è anche una questione di spesa. Quanto è costato tenere impegnate svariate unità del Gruppo pronto intervento traffico? Una domanda che il comando dei vigili urbani deve essersi fatto la settimana scorsa, scervellandosi in vista dell'inizio delle attività che sarebbero dovute scattare lunedì scorso. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Flop autovelox in Zona 30, una sola multa. Che sia da lezione

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