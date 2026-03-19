Il Comitato Vola Gino Lisa alla fiera Gate & Gusto | Bella occasione per fare rete

Il Comitato Vola Gino Lisa ha partecipato alla fiera “Gate & Gusto” a Foggia nelle giornate di lunedì 16 e martedì 17 marzo, ospite dell’Associazione “Chef del Mediterraneo”. Durante l’evento, i rappresentanti hanno sottolineato l’opportunità di creare contatti e rafforzare i rapporti tra professionisti del settore, anche se hanno evidenziato come si sia persa una buona occasione per un confronto diretto sulle questioni legate alle infrastrutture.

Lunedì 16 e martedì 17 marzo siamo stati graditi ospiti dell’Associazione “Chef delMediterraneo” alla Fiera di Foggia “Gate & Gusto”. In questa ottica l’opportuno invito degli organizzatori al Comitato Vola Gino Lisa ci hapermesso di puntualizzare, a tutti gli invitati e ai presenti, come, attualmente, l’aeroporto diFoggia, nonostante i buoni numeri degli anni di 2022 (per solo tre mesi), 2023, 2024 e 2025frutto di una sola compagnia, con poche destinazioni nazionali e per di più non Low-Cost,non abbia assolutamente ancora potuto offrire al sistema turistico di Capitanata quel veroapporto che oggi noi riteniamo ancora fondamentale per poter celebrare una vera vittoria. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net © Ilsipontino.net - Il Comitato Vola Gino Lisa alla fiera “Gate & Gusto”: “Bella occasione per fare rete” Articoli correlati Foggia vola in Europa: l’Interline rivoluziona il Gino LisaLa provincia di Foggia registra oggi, lunedì 9 marzo 2026, un cambiamento strutturale nella sua accessibilità internazionale grazie all’attivazione... Addio all'ing. Giuseppe Petracca, consigliere nel direttivo del comitato Mondo Gino Lisa: "Un grande professionista"Il sodalizio di Mondo Gino Lisa è in lutto per la scomparsa dell'ingegnere Giuseppe Petracca.