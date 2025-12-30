Addio all' ing Giuseppe Petracca consigliere nel direttivo del comitato Mondo Gino Lisa | Un grande professionista

Il comitato Mondo Gino Lisa piange la perdita dell'ingegnere Giuseppe Petracca, consigliere e Direttore tecnico di Ricerca e Sviluppo. La sua figura professionale e il contributo nel settore erano riconosciuti e stimati. La sua scomparsa rappresenta una perdita importante per l'intera comunità, che ricorderà il suo impegno e la sua dedizione nel campo della tecnologia e dell'innovazione.

Il sodalizio di Mondo Gino Lisa è in lutto per la scomparsa dell'ingegnere Giuseppe Petracca. Faceva parte del consiglio direttivo come Direttore tecnico di Ricerca e Sviluppo. Lascia la moglie e due figlie: “Beppe è stato il grande consulente tecnico per il Gino Lisa. Preparato, umano, mite e. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

