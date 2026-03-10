Foggia vola in Europa | l’Interline rivoluziona il Gino Lisa

Oggi, nel 9 marzo 2026, la provincia di Foggia ottiene un importante miglioramento nelle connessioni internazionali con l’attivazione di un accordo Interline tra Aeroitalia, Air France e KLM. Questa collaborazione permette di facilitare i collegamenti aerei e di ampliare le possibilità di viaggio nella regione, grazie alla rete combinata delle tre compagnie. L’evento segna un passo significativo per l’aeroporto Gino Lisa.

La provincia di Foggia registra oggi, lunedì 9 marzo 2026, un cambiamento strutturale nella sua accessibilità internazionale grazie all’attivazione dell’accordo Interline tra Aeroitalia e i vettori Air France e Klm. Questa nuova modalità operativa permette ai viaggiatori di acquistare autonomamente itinerari completi partendo dallo scalo Gino Lisa verso destinazioni europee come Parigi e Amsterdam, sfruttando la connessione a Milano Linate. L’integrazione dei voli regionali nei motori di ricerca dei colossi del trasporto aereo europeo trasforma l’aeroporto foggiano da semplice punto di partenza locale in una porta d’accesso globale, eliminando le barriere burocratiche che limitavano precedentemente l’acquisto diretto. 🔗 Leggi su Ameve.eu

