Mantova a ritmo di Spagna | il flamenco infiamma il Bibiena con danza musica e passione

Mantova si anima con il fermento del flamenco, quando domenica 15 febbraio il Teatro Bibiena ospiterà “La Raza del baile español y el flamenco”, uno spettacolo che porta in scena la passione e le tradizioni della danza e musica spagnola.

Il Fascino del Flamenco al Bibiena: Un Viaggio nella Tradizione Spagnola. Mantova si prepara ad accogliere un omaggio alla cultura iberica: domenica 15 febbraio, il Teatro Bibiena ospiterà “La Raza del baile español y el flamenco”, uno spettacolo che celebra la danza e la musica della Spagna. L’evento, parte della rassegna “I Concerti della Domenica” organizzata da MantovaMusica, vedrà sul palco i ballerini Mamen Banos e Pablo Egea, accompagnati dal violinista Joaquin Palomares e dal chitarrista Claudio Piastra. Un Palcoscenico per la Passione: La Rassegna “I Concerti della Domenica”. La rassegna “I Concerti della Domenica” continua a rappresentare un punto di riferimento per la vita culturale di Mantova, offrendo un calendario variegato e di qualità.🔗 Leggi su Ameve.eu

