Cesena la maledizione del Ceravolo continua L’anno si chiude nel peggiore dei modi
CATANZARO 2 CESENA 0 CATANZARO (3-4-2-1): Pigliacelli; Cassandro, Antonini, Brighenti; Favasuli, Pontisso (31’ st Buglio), Petriccione (17’ st Rispoli), D’Alessandro (17’ st Frosinini, 41’ st Di Chiara); Cissè (31’ st Liberali), Iemmello; Pittarello. A disp.: Marietta, Verrengia, Bettella, Alesi, Nuamah, Buso, Pandolfi. All.: Aquilani. CESENA (3-5-2): Klinsmann; Ciofi, Zaro (10’ st Amoran), Mangraviti; Ciervo, Francesconi, Berti (36’ st Arrigoni), Bisoli (27’ st Olivieri), Frabotta (10’ st Magni); Shpendi, Diao (10’ st Blesa). A disp.: Siano, Ferretti, Celia, Guidi, Bertaccini. All.: Mignani. Arbitro: Crezzini di Siena. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
