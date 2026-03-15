Ashley Cole anni di ' bravate' e attenzione morbosa dei media | una star da tabloid per la panchina del Cesena

Ashley Cole, ex calciatore inglese famoso per le sue esperienze in Premier League, è stato nominato allenatore del Cesena. La società ha annunciato che guiderà la squadra fino alla fine del campionato, ovvero per le ultime otto giornate, con possibilità di prolungamento in base ai risultati ottenuti. Cole, noto anche per la sua lunga carriera sui campi di calcio, prende ora il ruolo di allenatore.

Non è il videogame Football Manager, è la realtà: Ashley Cole sarà l'allenatore del Cavalluccio fino alla fine del campionato, quindi per le ultime otto giornate Non è il videogame Football Manager, è la realtà: Ashley Cole sarà l'allenatore del Cavalluccio fino alla fine del campionato, quindi per le ultime otto giornate di serie B con opzioni di prolungamento in base ai risultati. Una star da tabloid per la panchina del Cesena, inutile dire che la notizia dell'ingaggio di Cole come allenatore dei bianconeri di Romagna ha colto di sorpresa tutti. Sarà la prima esperienza da capo allenatore per il 45enne inglese ma originario delle isole Barbados, ma al di là di questo è curioso come in riva al Savio arrivi una vera e propria star del calcio internazionale. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

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Sorpresa Cesena: il nuovo allenatore sarà Ashley Cole, alla sua prima esperienza in panchinaSarà l’effetto Fabregas, sarà che l’essere stato bandiera e giocatore di una forza fuori dal comune porti ad avere sempre fame di nuove esperienze.

Una raccolta di contenuti su Ashley Cole

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Incredibile: tra Cesena e Ashley Cole contratto per sole 8 giornate con doppia opzione facebook

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