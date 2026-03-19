Il centrodestra fissa le priorità del futuro

Il centrodestra ha riunito rappresentanti di Fratelli d’Italia, Forza Italia e Lega per stabilire le linee guida del prossimo programma elettorale. L’incontro ha visto protagonisti i leader delle tre forze politiche, che hanno discusso insieme delle priorità da inserire nel documento che guiderà la campagna elettorale. L’obiettivo è definire le proposte da presentare agli elettori nei prossimi mesi.

Le forze politiche del centrodestra — Fratelli d’Italia, Forza Italia e Lega, si sono incontrate per dare vita al tavolo di lavoro per la definizione del programma elettorale della coalizione. In primo luogo, i partiti hanno rinnovato con convinzione il proprio sostegno alla candidatura a sindaco di Massimo Olivetti in vista delle elezioni amministrative del 24 e 25 maggio 2026. L’istituzione del tavolo operativo si pone l’obiettivo di definire il programma elettorale che dovrà diventare azione di governo per i prossimi anni, con un rinnovato spirito di squadra. Un percorso che parte dall’esperienza amministrativa maturata, facendo tesoro anche delle criticità incontrate e che continuerà a svilupparsi attraverso il fondamentale confronto e ascolto della città. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Il centrodestra fissa le priorità del futuro Articoli correlati Mondello, il Consiglio comunale fissa le priorità in attesa dei bandi: "Ecco come va gestita la spiaggia"Pronto un documento unitario firmato da tutti i capigruppo con una serie di indicazioni in vista dell'assegnazione delle concessioni brevi da parte... Messina, centrodestra in corsa per le elezioni: priorità ricostruzione e ricerca di un candidato unitario.Messina si prepara alle prossime elezioni amministrative in un contesto segnato dalle difficoltà post-ciclone. Una selezione di notizie su centrodestra fissa Temi più discussi: Il centrodestra fissa le priorità del futuro; Agrigento al primo posto, l’aut aut di Calogero Sodano: Solo così accetterò la candidatura a sindaco; Il Centrodestra si sgretola: caos candidature a Enna e Agrigento, il centrosinistra sorride; La Lega in piazza per il Sì al referendum sulla giustizia. Il centrodestra fissa le priorità del futuroLe forze politiche del centrodestra — Fratelli d’Italia, Forza Italia e Lega, si sono incontrate per dare vita al ... ilrestodelcarlino.it Pesaro, centrodestra contro la delibera che frena gli alberghi: «Blocca gli investimenti»L'opposizione attacca l'atto che fissa dei vincoli alla trasformazione degli alberghi in residence. «Penalizzante» ... centropagina.it Il Viminale fissa le date per il rinnovo di sindaci e consigli comunali in 626 enti locali italiani, 15 capoluoghi compresi. In Calabria si apre una nuova stagione elettorale: il centrosinistra cerca la rivincita, il centrodestra punta a riconquistare terreno nei territori - facebook.com facebook