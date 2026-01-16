Giovanna Scotti l’influencer di Parma idolo della destra estrema Usa a sua insaputa | il caso della 19enne bellezza ariana

Giovanna Scotti, influencer di Parma di 19 anni, ha attirato l'attenzione dopo essere stata coinvolta in un caso di manipolazione digitale legato all’estremismo online. Con oltre 700 mila follower su Instagram e 2 milioni su TikTok, la giovane è diventata involontariamente al centro di una vicenda che evidenzia i rischi dell’utilizzo dei social media e della diffusione di contenuti manipolati.

Una giovane influencer di Parma, Giovanna Scotti, 19 anni, con 700 mila follower su Instagram e 2 milioni su TikTok, è diventata suo malgrado protagonista di un caso di manipolazione digitale legato all’estremismo online. Lo riporta la Gazzetta di Parma. Immagini della ragazza sono state, infatti, modificate con l’intelligenza artificiale per farla apparire con copricapi fascisti, il braccio alzato e la divisa delle SS, associata al simbolo dell’aquila della Repubblica Sociale Italiana, e spacciata come icona della cosiddetta «bellezza ariana». Tutto senza il suo consenso. Il caso, raccontato anche da Dagospia, non ha ancora ricevuto commenti da parte della giovane. 🔗 Leggi su Open.online

Leggi anche: L'influencer parmigiana vittima dell'estrema destra americana: è diventata un'icona a sua insaputa

Leggi anche: Stasera a ‘Chi l’ha Visto?’ il caso di Marco, erede a sua insaputa

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

All’Università della Terza Età di Valmadrera un incontro tra pittura e letteratura con Giovanna Rotondo e Gianfranco Scotti - facebook.com facebook

L'influencer parmigiana Gio Scotti vittima dell'AI: il suo volto usato dai neonazisti x.com