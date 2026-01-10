L' Asl taglia le ore di assistenza ad un ragazzo autistico lo stop del Tar | Prima una nuova perizia

Il Tar di Salerno ha sospeso il provvedimento che riduceva le ore di assistenza per un ragazzo autistico, richiedendo una nuova perizia tecnica. La decisione evidenzia l'importanza di valutazioni approfondite prima di modificare le prestazioni di supporto, nel rispetto delle esigenze di chi necessita di assistenza continuativa. La questione rimane al centro del confronto tra tutela dei diritti e procedure amministrative.

Il Tar di Salerno ha sospeso il verdetto sul taglio delle ore di terapia per un adolescente affetto da autismo, ordinando un chiarimento tecnico indispensabile prima di poter decidere. I giudici della Terza Sezione hanno ritenuto insufficienti gli elementi attuali per definire l'orizzonte. 🔗 Leggi su Salernotoday.itImmagine generica

