Ragazzo autistico muore in casa Aveta | E' inaccettabile
La tragica perdita di un ragazzo autistico in casa solleva importanti questioni sulla qualità e l’efficacia dei servizi di assistenza territoriale. La sua morte rappresenta un momento di riflessione sulla necessità di garantire un sostegno adeguato e tempestivo alle persone con bisogni speciali, affinché episodi simili possano essere evitati in futuro.
“La morte di un giovane scuote sempre la coscienza civile di una comunità. Ma in questo caso impone una riflessione sull’adeguatezza della rete di assistenza territoriale”. Così Raffaele Aveta, consigliere regionale del Movimento 5 Stelle, interviene sulla vicenda della scomparsa di un ragazzo.🔗 Leggi su Casertanews.it
Leggi anche: Nicolò, ragazzo autistico assunto a tempo indeterminato da PizzAut. E il padre si commuove
Leggi anche: Ragazzo autistico di 14 anni vive in Abruzzo e non vuole la madre, appello al ministero: il caso in tribunale a Pescara
Argomenti discussi: Giovane disabile muore travolto dal treno sotto gli occhi del padre; Investito e ucciso dal treno a 25 anni: una tragica fatalità. Il dolore del Serafico.
Buongiorno,cerco Educatrice o Terapista per lavoro domicilio ragazzo autistico ,Conversano. facebook
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.