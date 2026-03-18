La compagnia aerea svizzera Swiss ha comunicato la cancellazione di 326 voli, motivata da problemi tecnici e da una carenza di piloti. La decisione riguarda un numero significativo di voli programmati, che non potranno essere operati nelle prossime settimane. La società ha reso noto l’evento attraverso un comunicato ufficiale senza ulteriori dettagli.

Trecentoventisei voli cancellati. La compagnia aerea svizzera Swiss ha annunciato la cancellazione di centinaia di voli a causa di una persistente carenza di piloti e di problemi tecnici. Una notizi riportata dal portale specializzato Aerotelegraph e confermata da un portavoce della compagnia. I tagli riguarderanno complessivamente 326 voli, pari a circa lo 0,4% dell'offerta totale. Il dato è peraltro in netto miglioramento rispetto all'anno precedente, quando tra aprile e ottobre Swiss era stata costretta a cancellare 1400 collegamenti (l'1,5% dell'offerta), ma che conferma la difficoltà strutturale nel gestire le risorse di volo. La compagnia ha deciso di concentrare le riduzioni sulle rotte a lungo raggio, quelle che richiedono un maggior impiego di personale. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Problemi tecnici e mancanza di piloti: la compagnia Swiss cancella 326 voli

Articoli correlati

New York sommersa: 70 cm di neve, 5.326 voli cancellatiNew York paralizzata dalla neve: Mamdani dichiara lo stato di emergenza New York è paralizzata da una delle più violente bufere di neve degli ultimi...

Voli a rischio: scioperi, ITA cancella il 55% dei voli, 26 febbraio.Impatto e Prospettive Il sistema dei trasporti italiano si prepara a tre giorni di forti disagi, tra il 26 e il 28 febbraio, a causa di scioperi che...

Tutto quello che riguarda Problemi tecnici

Temi più discussi: Cittadini segnalano disagi al CUP di Mazara del Vallo: display guasto, mancanza di sedie e file interminabili; NEVEDIVERSA 2026: NUOVO RAPPORTO DI LEGAMBIENTE CON LE PROPOSTE PER UN USO DIVERSO DELLA MONTAGNA; La situazione a Gaza: gli aggiornamenti di EMERGENCY; Il calcio azzurro in crisi: dal flop Champions alla Nazionale (che rischia il Mondiale).

Carenza di piloti e problemi tecnici, Swiss taglia centinaia di voliL'estate 2026 di Swiss si preannuncia in salita: la compagnia aerea ha annunciato la cancellazione di centinaia di voli a causa di una persistente carenza di piloti e di problemi tecnici. Un portavoce ... ticinonews.ch

Disagi e problemi in Sabina tra mancanza di elettricità e carenza idricaRIETI - Disagi e problemi in Sabina, a Stimigliano e Montopoli in Sabina, tra mancanza di elettricità e problemi idrici. A Stimigliano, in un condominio di via Lambruschina, un corto circuito ... ilmessaggero.it

: riprende la circolazione sulla tratta. : per problemi tecnici, dalle ore 11.00 effettua servizio limitato sulla tratta Municipio - Augusto - facebook.com facebook

: per problemi tecnici, dalle ore 11.00 effettua servizio limitato sulla tratta Municipio - Augusto. x.com