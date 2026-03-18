Antonio Segatori, romano di 55 anni, ha annunciato di voler ottenere il riconoscimento di paternità da Adriano Celentano. Ha scelto di rendere pubblica la sua richiesta, affermando di essere il figlio segreto del cantante italiano. La sua decisione di rivolgersi ufficialmente alle istituzioni segue un periodo di silenzio riguardo alla sua presunta parentela con l'artista.

Antonio Segatori, 55 anni, romano, ha deciso di rompere gli indugi chiedendo ufficialmente il riconoscimento di paternità ad Adriano Celentano. Una storia che affonda le radici nel 1967, tra le mura del leggendario Clan, e che oggi approda nelle aule del Tribunale Civile di Milano. Antonio Maria Segatori ha vissuto finora con due cognomi: quello della madre, Maria Luigia Biscardi, e quello del marito di lei, Segatori. Oggi, però, l’uomo si dice pronto per il terzo: Celentano. Maria Luigia Biscardi, madre di Antonio, ha già raccontato questa storia negli anni ’70. Rimase incinta sul finire del 1969, quando non aveva ancora compiuto 18 anni. Sostiene ancora oggi che il padre è Adriano Celentano, e al settimanale ha consegnato un racconto dettagliato della loro relazione. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Antonio Segatori, chi è il 55enne che dice di essere il figlio segreto di Adriano Celentano

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