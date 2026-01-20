fiorentina stop alle trasferte dei tifosi in campionato fino a fine stagione dopo gli scontri in con i romanisti

Il ministero dell'Interno ha deciso di sospendere le trasferte dei tifosi di Roma e Fiorentina nel campionato fino alla fine della stagione, in seguito agli scontri avvenuti tra le due tifoserie durante un viaggio in autostrada. Questa misura mira a garantire maggiore sicurezza e prevenire ulteriori incidenti durante le trasferte. La decisione resterà in vigore fino alla conclusione del campionato.

Firenze, 20 gennaio 2026 – Il ministero dell'Interno ha disposto uno stop alle trasferte dei tifosi di Roma e Fiorentina fino al termine della stagione calcistica, dopo gli scontri in autostrada tra tifosi della squadra viola e giallorossi, avvenuti domenica scorsa. Nel provvedimento viene anche fatto riferimento ai gravi precedenti in Italia e all'estero delle due tifoserie. Gli incidenti di domenica 18 gennaio Domenica 18 gennaio i gravi incidenti sull’Autostrada A1: gruppi di tifosi della Fiorentina e della Roma si sono intercettati all’altezza di Bologna, tra l’autogrill di Cantagallo e lo svincolo per Padova e la tangenziale bolognese. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Scontri tifosi Fiorentina-Roma, Viminale: “Stop trasferte fino a fine stagione”Il ministero dell’Interno ha annunciato il divieto di trasferte per i tifosi di Roma e Fiorentina fino alla fine della stagione calcistica.

Scontri sull’A1, ipotesi stop alle trasferte fino a fine stagioneA causa degli incidenti verificatisi domenica sull’autostrada A1, si valuta la possibilità di sospendere temporaneamente le trasferte per le squadre di Roma e Fiorentina.

