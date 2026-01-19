Vicenza e Arezzo sempre più in vetta Il Catania aggancia il Benevento bene l' Inter U23

Le classifiche dei campionati di calcio mostrano Vicenza e Arezzo in testa nei rispettivi gironi, con distacchi significativi dalle inseguitrici. Il Catania raggiunge il Benevento, mentre l'Inter U23 si conferma in buona forma. Nei gironi A e B, le prime si distanziano di 12 e 7 punti dalle seconde, mentre nel girone C si continua a registrare una serrata lotta per il primato.

All'ultimo respiro (98') di un recupero prolungato oltre i 5 minuti indicati – tra qualche polemica – il Vicenza passa nella vicina Arzignano e si porta a più 12 sul secondo posto occupato dal Lecco: decisivo il gol da subentrato di Caferri, con la squadra di casa (protagonista di una buona prestazione) in dieci per il rosso a Lakti. E diventano 13 i punti di ritardo dalla vetta del Brescia, adesso terzo: a Vercelli arriva il primo pari della gestione Corini, dopo quattro vittorie di fila. All'assalto del quarto posto c'è l'Inter U23, che torna a vincere in casa (a Monza) battendo la Virtus Verona grazie al rigore di La Gumina (complessa e discussa revisione Fvs nel lunghissimo recupero del primo tempo).

