Il calcio italiano viene descritto come un universo a parte, caratterizzato da una lentezza che sorprende. Secondo Athletic, in questo contesto Modric continua a essere uno dei giocatori più rilevanti, mantenendo un ruolo di rilievo nella Serie A. La testata dedica attenzione alle dinamiche del campionato, evidenziando i cambiamenti e le peculiarità che lo distinguono rispetto ad altri tornei europei.

Athletic si dedica alla Serie A e scrive che il calcio italiano è un mondo a parte. E comincia con una provocazione niente male. L’Italia del rugby ha battuto per la prima volta l’Inghilterra dopo 32 tentativi, un risultato impensabile un paio di decenni fa. In uno sport basato sulla forza fisica e sulla corsa, l’Italia può ora sconfiggere l’Inghilterra. Nel calcio sembra una storia molto diversa. Il tema del 21esimo secolo, in termini di stile calcistico, è stato la globalizzazione e quindi l’uniformità. (.) A un certo punto, ogni parte d’Europa sembrava copiare il Barcellona. Eppure, se avete guardato il derby di Milano domenica sera, essendo stato abituato a guardare il calcio della Premier League, potreste essere perdonati per aver pensato che stavate guardando un altro sport. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Il calcio italiano ormai è un mondo a parte: è terribilmente lento e lì Modric è ancora re (Athletic)

Articoli correlati

Italiano, rabbia e orgoglio. "Il calcio ormai è bugiardo. Ma noi siamo ancora quelli della Coppa vinta»"Il calcio sta diventando una grandissima bugia, o almeno con noi negli ultimi tempi è stato bugiardo", sentenzia in sala stampa Vincenzo Italiano.

Piqué convinto: «Il calcio italiano non è lento, perché non proviamo a cambiare anche altri sport? Lo 0-0 è il killer delle emozioni»Mercato Inter, Mlacic sfuma definitivamente? La mossa che ha gelato Marotta! E occhio agli inserimenti dalla Serie A Calciomercato Juventus, all-in...

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Il calcio italiano ormai è un mondo a...

Temi più discussi: Vieri gioca il derby: Se l'Inter non perde è finita. Milan, il tuo uomo in più è Modric; Allegri al Real Madrid? Le due condizioni fissate dal tecnico per lasciare il Milan; Milan, Shevchenko è sicuro: La vittoria nel derby può cambiare un destino. Chivu? Mi piace - Home New; Del Genio: De Bruyne se sta bene gioca fino a 40 anni come Modric.

Del Piero scherza con Modric: Con la qualità del cibo italiano puoi giocare fino a 50 anniIntervenuto a CBS Sports Golazo, Luka Modric ha scherzato con Alessandro Del Piero sulla sua seconda giovinezza in Italia. Con la qualità. tuttomercatoweb.com

Modric: Senza calcio mi sarebbe piaciuto fare il cameriere. Dicevano che ero troppo piccolo per giocareLuka Modric è uno dei calciatori più vincenti e longevi della storia, ma la sua vita è stata tutt’altro che lineare. Nato e cresciuto in Croazia durante gli anni della guerra, da bambino ha conosciuto ... fanpage.it

Modric Real Madrid con Allegri La risposta di Luka @DavideBernardi6 #Modric #RealMadrid #DAZN x.com

Che #derby, il #MilanInter di Luka #Modric Vorreste vederlo ancora al AC Milan nella prossima stagione La sua risposta nel post-partita nell'articolo al primo commento - facebook.com facebook