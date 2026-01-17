Pizza un business da 160 miliardi | la classifica mondiale dei consumi

La pizza rappresenta un settore globale, con un valore stimato di 160 miliardi di dollari. In Italia, la tradizione resta centrale, con oltre dieci milioni di famiglie che preparano la pizza in casa, valorizzando impasti e ingredienti di qualità. Questo interesse crescente si traduce in un mercato dinamico, che combina tradizione e innovazione, e rispecchia l’importanza di un alimento simbolo della cultura italiana nel contesto internazionale.

La passione degli italiani per la pizza non conosce confini, nemmeno tra le mura domestiche. Oltre dieci milioni di famiglie preparano la pizza in casa, sperimentando impasti, farine speciali e ingredienti di qualità, con una crescente attenzione ai prodotti a km zero e alle eccellenze del territorio. È quanto emerge da un sondaggio Coldiretti-Ixè, diffuso in occasione della Giornata mondiale della pizza, che si celebra il 17 gennaio. Un affare globale. Secondo i dati Vpa Research, la pizza genera un fatturato globale di oltre 160 miliardi di euro. In Italia il settore vale più di 15 miliardi di euro, con 2,7 miliardi di pizze sfornate ogni anno.

Oggi è il Pizza-Day, un impero che vale 160 miliardi di euro: fatturato globale in crescita - La pizza napoletana, il piatto simbolo di Napoli, della Campania e del Bel Paese, è sempre di più un rilevante motore economico del ...

